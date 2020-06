Morto Stefano Patriciello, fratello dell’ Europarlamentare Aldo

Lutto nel mondo della politica e dell’imprenditoria per un grave incidente stradale a seguito del quale è venuto a mancare Stefano Patriciello, fratello dell’europarlamentare di Forza Italia, Aldo.Il tragico evento è avvenuto intorno alle 11,30 di questa mattina lungo la statale 158 della Valle del Volturno, nel territorio di Colli a Volturno, in provincia di Isernia. L’imprenditore 55 enne di Venafro si trovava sul cantiere che stava dirigendo quando, secondo una prima ricostruzione, il conducente di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto ed invadendo la corsia chiusa al traffico è andato ad investire il titolare della ditta travolgendo lui e almeno altre due persone, operai impegnati sul cantiere e rimasti feriti.

Inutili i soccorsi che hanno solo potuto constatare il decesso dell’uomo per il quale non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco di Isernia e alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia di Stato. Molti i messaggi di vicinanza e cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia.

La nostra redazione si associa al dolore che ha colpito la famiglia Patriciello