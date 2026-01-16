Morto Tony Dallara: il cantante di “Romantica” e “Come prima”

Se ne va il primo degli urlatori, l’artista che con ‘Come prima’ e ‘Romantica’ contribuì a portare la canzone italiana verso una nuova modernità. Tony Dallara si è spento dopo una lunga malattia, al termine di una carriera che brillò soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta, lasciando però un segno duraturo nella musica popolare italiana.

Nato a Campobasso nel 1936 come Antonio Lardera, visse a Milano, città centrale nella sua formazione artistica: un ambiente vivace, attraversato dal jazz, dal teatro e dai primi fermenti del rock’n’roll, lo stesso da cui sarebbero emersi Gaber, Jannacci e Celentano. La sua voce intensa e fuori dagli schemi seppe intercettare lo spirito di un’epoca in cambiamento, aprendo nuove strade espressive.