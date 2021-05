Mostra all’interno della sede di ‘Io firmo per Caserta’

Caserta – All’interno di quella che è la sededi ‘Io firmo per Caserta’, a piazza Mercato, angolo via Ricciardi, nella giornata di sabato vi sarà una mostra/dibattito, con l’esposizione di alcuni quadri, intitolata, “Il lungoreggia liberato”, una mostra che vorrebbe far intendere o far capire di come sarebbe la Reggia, e dei suoi spazi limitrofi, se ci fossero più spazi integrati all’interno della città.

Nel prossimo week end dunque nelle giornate del 22 e del 23 maggio, dunque esposizione di una serie di grafici con aperture dalle ore 10 alle ore 13.00 e dalle ore 17 30 alle ore 20.00, per chi volesse eventuali info c’è anche il sito www.iofirmopercaserta.it.