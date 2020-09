MOTO GP: A MISANO TRIONFO DI MORBIDELLI SULLA YAMAHA

Il Gran Premio di Misano della Moto Gp. Il trionfo finale è stato di Franco Morbidelli che a Misano ha ottenuto il primo successo della sua storia in Moto GP. Vittoria ottenuta in modo autoritario dal pilota azzurro che ha preceduto Bagnaia e Rins, che nell’ultimo giro ha tolto il 200° podio in carriera a Valentino Rossi, che deve accontentarsi del quarto posto.

Nella prestazione straordinaria della Yamaha spicca la delusione di Fabio Quartararo, che scivola all’8° giro, che da quarto, prova a ripartire, ma cade nuovamente riaprendo ulteriormente i giochi di un mondiale sempre più indefinito. Opaco anche il poleman Maverick Vinales, solo 6°, dopo una scelta di gomme controcorrente – la hard al posteriore.

Bagnaia, straordinariamente pimpante al rientro dopo la frattura alla tibia: ottimo risultato il suo 2° posto – primo podio per lui in MotoGP -, con la Ducati Pramac, pensando alla probabilissima promozione al piano superiore con il team ufficiale.

LA GARA (BREVE RIASSUNTO): Morbidelli ha preso il comando al via e non l’ha più mollato. Dopo la partenza la coppia Morbidelli-Rossi ha dettato l’andatura, con Miller a frapporsi all’altra coppia Yamaha, Vinales-Quartararo e il francese che freme per passare. Rossi prova un paio di attacchi a Morbidelli, poi recede, Quartararo ci mette 7 giri per passare Vinales e lanciarsi verso il podio, ma poche curve dopo scivola alla curva 4 dando fiato alle sperante iridate di tutti. Rins risale e con lui Bagnaia, molto spavaldo. A metà gara il pilota della Pramac è 4°, con un ritmo pazzesco, mentre Morbidelli prende il largo e Rossi è risucchiato dalla rimonta delle Suzuki che accendono la lotta. Spettacolo servito per gli ultimi 4 giri: Bagnaia allunga sul dritto, Rossi resiste, ma Mir incalza e ha la meglio su di lui all’ultimo giro.

Il campione del mondo in carica Marquez ancora out per infortunio.

1 F. Morbidelli Yamaha · 0:42:02.272 25 2 F. Bagnaia Ducati +2.217s 20 3 J. Mir Team costruttori Suzuki MotoGP · +2.290s 16 4 V. Rossi Yamaha · #46 +2.643s 13 5 A. Rins Team costruttori Suzuki MotoGP · #42 +4.044s 11