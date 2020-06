Fase 2 e Moto Gp cancellato un altro gran premio!!

Queste invece le parole di Ezpleta:” Non avremo un Gran Premio del Giappone in calendario per la prima volta dal 1986. La famiglia della MotoGP sta lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione, per organizzare il maggior numero di eventi possibili e per farlo nel modo più sicuro possibile. Per questo motivo, la Fim e Dorna, insieme a Irta e alla Msma, hanno deciso che, fino a metà novembre, la MotoGP rimarrà in Europa per svolgere il maggior numero possibile di eventi. Pertanto, gli eventi oltreoceano, se possibile, potrebbero essere programmati dopo la metà di novembre, il che sarebbe troppo tardi per svolgere un Gran Premio in Giappone”.