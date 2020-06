Motociclista investe bambino di 11 anni: gravi le sue condizioni

Tragico incidente questa sera a Portico di Caserta, frazione Caturano.

Un bambino di 11 anni e’ rimasto coinvolto in un incidente avvenuto intorno alle ore 20.30 in via Martiri di Nassirya.

Il bambino e’ stato investito da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni.

La moto e’ uscita fuori strada ed ha travolto oltre al bambino anche un uomo che ha riportato la frattura della clavicola.

Il bambino, invece, accompagnato dalla mamma e dalle sorelle, e’ stato trasportato all’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove e’ stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica del sinistro.