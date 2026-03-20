Mototerapia, i prossimi eventi

L’Associazione La motoTerapia, con il Patrocinio morale del Settore Mototerapia ASI, presenta il programma eventi 2026.

(Supporto alla ricerca e stand in diverse regioni d’Italia)

Domenica 22 marzo dalle 15.30 in poi, presso il Bar Paradice, in Via Nazionale Appia 123 a Messercola (CE), l’Associazione offre un aperitivo a tutti e presenta il folto programma del 2026 tra eventi, stand informativi e presenza nelle piazze.

Si comincia con questo evento di aggregazione e spettacolo, con la presenza dell’ospite d’onore, la bravissima e bellissima Sara Montesanto e durante il quale sarà possibile acquistare le uova solidali in supporto alla ricerca sulla Psicomotricità Sensoriale in moto per bambini autistici.

Per il secondo appuntamento, fissato per Domenica 29 Marzo dalle 10.00 alle 13.00, l’associazione allestirà dei gazebo con le uova solidali in Piazza Roma a Santa Maria a Vico e in Piazza Immacolata a Messercola.

Ad Aprile invece saranno impegnati il 17/18 e 19 a Belvedere Marittimo (CS) nella tre giorni della selettiva mototurismo del club “I Fratelli della Strada”.

Il 25 Aprile saranno all’evento solidale nell’area mercato di San Felice a Cancello.

Il 26 Aprile organizza il NO BRUUM TOUR, unico evento inclusivo in moto necessario a contestualizzare in strada i risultati ottenuti con i bambini durante l’anno di terapia.

Il primo maggio saranno a Bernalda dai Bikersperlavita, gruppo che porta avanti il progetto di Psicomotricità Sensoriale in moto del Dott. Luca Nuzzo in Basilicata.

Il 29/30 e 31 Maggio saranno a Pescara alla fiera Rider Days.

Il 6 Settembre festeggeranno il decimo compleanno del , la manifestazione in moto che porta in Campania motociclisti provenienti da tutta Italia, evento che ha fatto numeri esorbitanti ed attirato l’attenzione di testate giornalistiche ed emittenti televisive locali, regionali e nazionali.