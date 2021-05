MOVIDA: RINASCITA O RICADUTA?

Caserta.Macchine parcheggiate in doppia fila e distanziamento sociale non adeguatamente rispettato. È questa la situazione riscontrata ieri sera all’ esterno di numerosi locali pubblici ed in particolare di quelli più noti e frequentati dalla giovane “movida” di Caserta e dintorni. Negli spazi all’aperto degli esercizi, bar – ristorante – tavola calda – era chiara la situazione: una organizzazione non sempre attenta alle vigenti disposizioni che impongono la presenza di, massimo, 4 persone sedute al tavolo. Molti giovani senza mascherina e accalcati l’uno all’altro. Una situazione questa che rischia di sfuggire di mano se non attentamente monitorata e che potrebbe portare ad un peggioramento della curva epidemiologica già in risalita negli ultimi due giorni.

L’accelerazione della campagna vaccinale, dunque, non deve portare ad abbassare la guardia. Se è vero infatti che la Campania è al primo posto nella distribuzione delle dosi nella fascia tra i 50 e i 59 anni, è altrettanto vero che la nostra Regione, governata da De Luca è ancora in ritardo nella copertura vaccinale degli “over” 89 indicata come categoria più a rischio secondo il piano del governo.

E’ giusto capire l’entusiamo e la gioia dei giovani e meno giovani di ritrovarsi di nuovo con amici per sorseggiare una bibita, un calice di vino o un cocktail, ma è bene ricordare che se non si tengono comportamenti corretti si rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti finora, oltre a minare la salute propria e quella degli altri.