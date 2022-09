Movida violenta. Ragazzina aggredita in pieno centro

Pubblicità elettorale

Maddaloni – Sabato sera violenta nella piazza frequentata dei giovani maddalonesi. C’è giunta segnalazione che proprio pochi minuti fa una ragazzina è stata aggredita in piazza Gen. Ferraro, a tutti nota come piazza Fontana. Secondo la segnalazione dei nostri lettori questa ragazzina, di appena 16 anni, sarebbe stata presa a schiaffi e calci da un suo coetaneo e successivamente aggredita anche da altre ragazze. La ragazza inerme è stata soccorsa da altre persone che in quel momento erano in piazza. La segnalazione è arrivata anche al presidente di Calatia Rosa, associazione che opera contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di bullismo, Clemente Di Crescenzo, che si è recato prontamente sul posto. Ci ha riferito che vuole denunciare questo e altri casi di bullismo che gli sono stati segnalati in queste ultime sere. Un fenomeno in forte crescita che preoccupa non poco e che va arginato prima che si degeneri ulteriormente. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.