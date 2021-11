Movida violenta spari nella notte

Ancora un episodio di movida violenta, stavolta avvenuto a S. Maria a Vico, nella provincia di Caserta, degli spari sono stati effettuati nella serata di ieri nel centro città dove si trovavano alcune persone anche giovani che stavano cercando di trascorrere una serata tranquilla che preso una piega quanto meno inaspettata.

N.R., ieri sera è stato ferito all’addome con un colpo di arma da fuoco, verso la mezzanotte di ieri in pieno centro, piazza Roma cuore della movida, a Santa Maria a Vico. A colpirlo, per cause ancora sconosciute, un uomo del posto, A.F. poi sarebbe stato anche fermato.

L’uomo è stato poi trasportato presso l’Ospedale di Marcianise ed è ricoverato in prognosi riservata, seguiranno aggiornamenti.