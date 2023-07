MOVIE NIGHT: CONTROSENSO RILANCIA IL CINEFORUM AD AVERSA

A partire dal 20 luglio, e a seguire nelle prossime settimane, l’associazione Controsenso rilancia il cineforum ad Aversa con l’appuntamento “Movie Night”!

Si tratta di una serie di incontri in cui verranno proiettati dei film in base ad un argomento che verrà trattato il giorno dello spettacolo cinematografico.

Un’iniziativa volta all’aggregazione e al coinvolgimento dei cittadini che resteranno in città durante i mesi più caldi dell’estate.

Il primo appuntamento si terrà proprio giovedì 20 luglio dalle ore 21:30 presso l’“Opera San Leonardo” in via Roma 306: verrà proiettato il film “Trainspotting” del regista Danny Boyle. Il titolo rimanda ad un termine che nello slang di strada dei giovani della Scozia indica l’essere ossessionati o dipendenti da qualcosa, in maniera particolare dalla droga. Ed è proprio il tema delle dipendenze che verrà trattato dopo la visione del film, attraverso un dibattito aperto a tutti i partecipanti all’evento.

“Siamo davvero entusiasti – ha dichiarato Alessandro Di Lonardo, membro dell’associazione Controsenso – di essere promotori di una serie di eventi che renderanno meno “pesante” la permanenza in città di tutti coloro che non partiranno in queste settimane estive. Il nostro obiettivo resta sempre quello di convogliare intrattenimento e cultura, dando a tutti la possibilità di partecipare a momenti ricreativi e formativi come questi. Il tema del film sta molto a cuore non solo a noi associati, ma anche alla stessa Opera San Leonardo, che ci ospiterà per questa prima proiezione. Vi aspettiamo in tanti e speriamo di poter condividere con voi anche il momento di svago, tra cibo e musica!”

L’ingresso sarà completamente gratuito e verranno offerte al pubblico delle specialità culinarie di produzione dell’Opera San Leonardo, oltre un sostanzioso aperitivo messo a disposizione dai promotori dell’iniziativa