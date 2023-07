MoVimento 5 Stelle Capua, le precisazioni di Buompane e Micillo sul caso Caiazzo

Caserta, mercoledì 26 luglio 2023. “Leggiamo le dichiarazioni di Roberto Caiazzo, già Portavoce Comunale M5S a Capua.

Nel prendere atto della sua posizione, occorrono alcune precisazioni.

Sulla asserita mancanza di democrazia interna di cui Caiazzo accusa il M5S, ci teniamo solo a dire che tutte le scelte operate su Capua sono state vagliate nella massima trasparenza e nel più ampio coinvolgimento.

La stessa costruzione della coalizione progressista che ha sostenuto e portato al governo cittadino Adolfo Villani, nonché la stesura del programma elettorale, è stato un processo largamente partecipativo di cui lo stesso Roberto Caiazzo è stato fattivo protagonista e convinto fautore.

Precisiamo che Roberto Caiazzo non ha ricoperto nessun incarico di natura politica nell’amministrazione Villani di Capua; l’unico incarico con connotazione politica ascrivibile al M5S è quella dell’Assessore Vincenzo Corcione.

Roberto Caiazzo, nella sua qualità di libero cittadino, ha ricoperto il ruolo di consulente del Sindaco Adolfo Villani non concertando con nessun organo politico del M5S né con la Portavoce eletta, Nunzia Miccolupi, questo suo impegno.

Si trattava, invero, a quanto ci consta, di un ruolo prettamente tecnico.

Quanto alle sue dichiarazioni circa la sospensione di alcuni iscritti locali del M5S di Capua dal costituendo gruppo territoriale e che lo avrebbero portato alla decisione di allontanarsi dal percorso del M5S a Capua, senza scendere in particolari che restano opportunamente coperti da riservatezza, ci teniamo a ribadire che eventuali valutazioni approfondite su alcuni iscritti restano prerogativa del M5S, dei suoi organi politici e del Presidente Giuseppe Conte.

Di certo non si può pensare di sparare contro il M5S e i suoi portavoce oppure candidarsi contro le liste del M5S e aspettarsi che questi comportamenti non vengano attentamente valutati prima di avallare l’ingresso in un organo politico fondamentale, qual è il Gruppo Territoriale del M5S.

Così come la scelta della figura assessoriale in capo al M5S, identificata nella persona dell’Avv. Vincenzo Corcione, è stata ispirata dal massimo rispetto della volontà popolare e della meritocrazia.

Questa è la democrazia interna e la trasparenza del M5S; a meno che qualcuno non voglia assumere lo schema democratico della “Fattoria degli Animali” di George Orwell, dove ‘tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri’.”

Giuseppe Buompane, coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle Caserta

Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania