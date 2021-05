Mozione al consiglio comunale di Speranza per Caserta per lo SPID

Caserta – Sarà presentata a quello che è il prossimo consiglio comunale di Caserta, da parte del gruppo consiliare di minoranza di Speranza per Caserta , al fine di incentivare l’uso dello SPID all’ interno sia del consiglio comunale ma non solo.

Lo SPID è un sistema di accesso digitale all’interno della pubblica amministrazione queste le dichiarazioni di Norma Naim per quel concerne lo SPID “La piattaforma digitale eroga gratuitamente servizi alle pubbliche amministrazioni portando grandi vantaggi anche all’utenza – dichiara la capogruppo Norma Naim – semplificando le procedure di prenotazioni sanitarie, iscrizioni agli istituti scolastici ed espletamento di pratiche edilizie e di impresa. E’ arrivato il momento che anche la nostra amministrazione comunale, vista la carenza di personale a causa dei prepensionamenti, implementi le possibilità di accesso ai servizi anche tramite le piattaforme on line”

Riportiamo anche le dichiarazioni dell’altro consigliere del gruppo di Speranza per Caserta, ossia F. Apperti “L’esperienza di questi mesi di pandemia ci ha dimostrato – spiega il consigliere Francesco Apperti – che le nuove tecnologie possono essere utilizzate anche per lavoro e per accedere ai servizi pubblici più rapidamente avvicinando la pubblica amministrazione al cittadino. Come dimostra anche il tentativo di alleggerire il carico di lavoro degli uffici dell’anagrafe con la convenzione con il sindacato dei giornalai per il rilascio dei certificati in edicola, è questa la strada da seguire e speriamo che il consiglio comunale e l’amministrazione comunale siano d’accordo sull’incentivare e promuovere questo strumento” .