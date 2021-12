Mr Peppino di Capri in concerto al Ricciardi di Capua

Capua-Peppino di Capri in concerto al Teatro Ricciardi per festeggiare i sessantatré anni di carriera artistica. L’artista vanta numerosi successi che lo hanno portato a diventare ambasciatore della canzone italiana nel mondo. Per lo show natalizio che si terrà il 22 dicembre dalle ore 20.30, il maestro sarà accompagnato da un’orchestra di dodici elementi, tra cui il musicista capuano Adriano Guarino, chitarrista storico dell’amabile voce nata a Capri. Unico cantante italiano a salire sullo stesso palco calcato dai Beatles, mr. Peppino da cittadino onorario di Capua, non fa segreto di essere molto legato alla città e alla famiglia Modugno, organizzatrice dell’evento natalizio. L’artista ha ricambiato l’affetto già nel 2011, prestando la voce a “Merry Christmas”, il disco inciso per iniziative benefiche, con l’orchestra della Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis.

Giuseppe Faiella, vero nome del cantante e pianista di fama internazionale, ha al suo attivo una vittoria al Festival della Canzone Napoletana (nel 1970, con la canzone: Me chiamme ammore) e due al Festival di Sanremo (1973, Un grande amore e niente più e 1976, Non lo faccio più). I suoi più grandi successi sono Champagne e Roberta. Nel novembre del 2019 di Capri ha pubblicato il suo ultimo CD “Mr. Peppino di Capri” in cui spiccano “Vorrei rivivere” e “You” come intro e canzone di chiusura. Per info e prenotazioni www.teatroricciardi.it/programma