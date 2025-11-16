Muore 70enne travolto dal proprio furgone dopo un tamponamento

Un uomo è morto dopo essere stato investito dal proprio furgone ieri nel ferrarese. L’incidente è avvenuto lungo l’argine di un canale, in un tratto spesso utilizzato per brevi soste. Secondo le prime ricostruzioni, il 70enne avrebbe parcheggiato il mezzo sul margine della strada prima di avvicinarsi all’argine. In quei momenti una vettura, guidata da un uomo di 60 anni, ha tamponato il furgone fermo e lo ha spinto in avanti, colpendo il proprietario. L’impatto è risultato fatale e la morte è stata immediata.

I soccorsi e le condizioni del conducente

Il conducente dell’auto è rimasto ferito nell’urto. I sanitari lo hanno trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero critiche, ma i medici lo tengono in osservazione per accertamenti. I soccorritori hanno constatato il decesso del 70enne al loro arrivo.

Le verifiche degli investigatori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Codigoro e i vigili del fuoco. Gli accertamenti mirano a definire con precisione la velocità dell’auto, la posizione del furgone e le condizioni della strada al momento dell’incidente. Gli investigatori stanno anche valutando se l’illuminazione e la visibilità abbiano inciso sulla dinamica.