Muore a seguito di incidente, anche un ferito in Ospedale

Un uomo di 67 anni è deceduto a Maddaloni, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Appia. L’auto su cui viaggiava ha urtato violentemente un tir, e l’uomo è deceduto poco dopo nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarlo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Rilevanti i disagi per la circolazione nel corso del pomeriggio. La vittima è di Santa Maria a Vico, si tratta di Francesco Lombardi, ex dipendente delle Posteitaliane e marito dell’ex direttrice delle Poste di Arienzo. Lascia due figli, entrambi dipendenti delle Poste e la moglie. Sulla salma dell’uomo è stato disposto l’esame autoptico.

Nell’incidente è rimasta ferita un’altra persona, a bordo di un’altra auto coinvolta nell’incidente. Si tratta di un 63enne di San Felice a Cancello, Vincenzo M., trasportato all’ospedale di Caserta. Ha riportato ferite lievi e se la caverà con pochi giorni di prognosi.