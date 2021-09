Grazzanise È stata questa la terribile sequenza degli ultimi istanti di vita di Giovanni Apuzzo, 19enne di Grazzanise che nella serata di giovedì a bordo della sua Mercedes 220 ha perso la vita in un incidente verificatosi in via Sant’Andrea.

Il 19enne ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovato presso una abitazione della quale ha abbattuto due muri di cinta, ribaltandosi. I residenti dell’abitazione sono accorsi a seguito del tremendo botto allertando i soccorsi