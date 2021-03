Muore a seguito di incidente sulla bicicletta

E’ morto a seguito di un incidete stradale, si tratta di Bruno della Valle di anni 67, da una ricostruzione sommaria pare che l’uomo a bordo di una bicicletta sia caduto contro un autovettura a seguito del sorpasso di un camion. Il tutto è avvenuto sulla discesa per Caiazzo che dalla cittadina montana porta a Caserta, ancora non chiara l dinamica di quanto accaduto sta di fatto che l’uomo , 67enne, dopo l’impatto violento sull’asfalto, è apparso subito in gravissime condizioni; è morto poco dopo mentre veniva trasportato in ospedale. Dagli elementi raccolti, sembrerebbe che lo scontro tra auto e bici fosse difficilmente evitabile