Muore all’età di 90 anni il signor Angelo Iasevoli

Lutto a Macerata Campania che piange la scomparsa di Angelo Iasevoli. Il “giovane” nonno, che lascia 3 figli, 7 nipoti e ben 13 pronipoti, aveva compiuto 90 anni lo scorso 30 maggio. Un traguardo notevole, ancora fresco nelle memoria di parenti ed amici, che lo festeggiarono in grande stile, tra sorrisi ed applausi, in un rinomato locale di Formicola ( notizia riportata dallo scrivente in questo articolo https://www.belvederenews.net/90-candeline-torta-e-spumante-per-il-super-nonno/ ). Il decesso è sopraggiunto, per cause naturali, intorno alle ore 18:50 di stasera, all’interno della propria unità abitativa di Casalba,dove il defunto trascorreva le ultimissime ore, prima di esalare l’ultimo respiro. L’uomo, che aveva particolarmente sofferto la perdita della moglie, venuta a mancare un anno fa, era stato colpito, negli ultimi sei giorni, da ischemia cerebrale, senza aver dato però segni evidenti di sofferenza che lasciassero presagire l’evento più drammatico. A stringersi, in queste ore, intorno al dolore dei suoi familiari è l’intera comunità maceratese, alla quale il “supernonno” era noto per essere stato in passato socio del Circolo dei pensionati, nonché membro del comitato organizzativo della festa della Madonna delle Grazie. Una dedica speciale è stata riservata da uno dei suoi tre figli, Donato Iasevoli, che lo ricorda come la sua roccia e sostegno fondamentale nell’affrontare le tappe della propria vita.La redazione giornalistica di belvederenews esprime tutto il proprio cordoglio ai familiari in questo particolare momento di dolore.