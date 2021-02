Muore all’Ospedale di S. Maria Capua Vetere

E’ deceduto improvvisamente all’Ospedale sammaritano di S. Maria Capua Vetere, un trentenne originario di San Prisco, il quale è stato trasportato in Ospedale insieme ad un familiare, il tutto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri.

Vi è da precisare però che all’interno del nosocomio di S. Maria C.V., il pronto soccorso è stato soppresso al fine di consentire lo sviluppo dei vari reparti covid, il personale medico tuttavia non si è sottratto dal cercare di prestare le cure all’uomo che però ha avuto delle complicazioni ed successivamente è intervenuto il decesso. Il giovane già avrebbe manifestato dei malori prima dell’ingresso in Ospedale ancora non chiarissima la dinamica di quanto avvenuto

La salma dovrebbe essere a breve trasferita all’ Ospedale di Caserta per l’esame autoptico, seguiranno eventuali aggiornamenti