Muore Don Peppe Canzano . Colonna del commercio casertano

Caserta. La triste notizia ha fatto immediatamente il giro della città’.Ha lasciato questo mondo Giuseppe Canzano una vera e propria colonna del commercio locale .

Giuseppe , meglio conosciuto come Don Peppe , per anni ha gestito la dispensa di Piazza Matteotti , Quasi tutti i casertani , almeno una volta nella loro vita si sono fermati presso il suo punto vendita per fare spesa .

I funerali domani , lunedì 13 febbraio . Il Comitato “ Antica Via San Carlo e L’ intera Redazione di Belvederenews si stringono intorno al dolore che ha colpito la famiglia Canzano ,a loro vanno le più’ sincere e sentite condoglianze .