Muore durante la messa di Pasqua

Maddaloni. Si chiamava Antonio Forosso, 81 anni e viveva a Maddaloni, in via De Carlucci, nei pressi della chiesa del Pio Monte del Carmelo, dove in serata si era recato per partecipare alle celebrazioni pasquali l’uomo stroncato da un malore proprio in chiesa.

I fedeli presenti hanno subito chiamato i soccorsi, ma purtroppo è stato tutto inutile. Probabilmente un arresto cardiaco ha fermato il cuore di Antonio la sera del sabato santo. I carabinieri, giunti sul luogo hanno constatato il decesso