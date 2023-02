MUORE EX PILOTA DI Formula UNO

All’età di 80 anni è morto Jean Pierre Jabouille, un nome importante della Formula 1 degli anni ’70 e inizio ’80. Era un pilota francese capace di vincere anche due Gran Premi, il suo primo successo è stato storico, ma nonostante la vittoria non fu lui a prendersi la copertina.

Otto stagioni in Formula 1, il suo miglior risultato in campionato lo ha trovato nel 1980 quando fu ottavo a fine stagione. Ha vissuto in un’epoca dove i piloti erano eroi, erano miti assoluti, ha sfidato Lauda e Hunt, ma anche Villeneuve, Andretti e Fittipaldi. Si è fatto valere guidando per la Williams, la Surtees, la Tyrrell, la Renault e la Ligier. Con la Renault vinse due gare: il Gp di Francia 1979 e il Gp d’Austria del 1980. La sua carriera in Formula 1 si è chiusa nel 1981, pure a causa di un incidente che gli procurò una frattura a una gamba.