Caserta. Si è da poco concluso il Rito Funebre, tenutosi nel pieno rispetto delle regole anti-covid , in memoria di Gaetano Quaranta noto imprenditore casertano .

Gaetano era molto conosciuto in città anche perchè è stato il fondatore di Vanessa Sound ,storico negozio specializzato in elettronica di consumo ,sito in via G.Tescione a Caserta. . All’ amico Alfredo e tutta la famiglia Quaranta vanno le piu’ sincere condoglianze dall’ intera redazione di Belvederenews.