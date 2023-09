Caserta, muore giovane giornalista sulla variante allo svincolo verso Tuoro.

Caserta.

Ieri sera, il giovane cronista 27enne Marco Dongu ha purtroppo perso la vita sulla variante Anas, all’altezza dello svincolo verso la frazione di Tuoro.

Poco prima era avvenuta una rapina all’interno di un tabacchino – in via vescovo Michele Natale – motivo per cui le forze dell’ordine, impegnate nell’esecuzione del dispositivo antirapina, stavano perlustrando i luoghi nei pressi dei quali era avvenuto il reato all’interno del tabacchi.

Nel corso della perlustrazione, la Yamaha R1 del giovane è finita contro la volante della polizia, provocandone la morte.