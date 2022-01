Muore Maria Pia Alois , professoressa di Caserta

Oggi ci lascia una gran bella persona, una donna che ha dato tanto a Gaeta, una città che ha portato nel cuore fino all’ultimo istante”. E’ con queste parole che inizia il messaggio che il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha affidato alla piattaforma social con la quale annuncia la morte di Maria Pia Alois, professoressa casertana delegata alla Cultura del Comune di Gaeta.

“In questi anni ha promosso tante ed interessanti iniziative culturali per la sua città d’adozione che ha amato tanto quanto la sua terra d’origine San Leucio. Ricordiamo Sui passi dei Borbone e il più recente brand culturale sempre da lei ideato Pagine di Storia. Con passione ed amore, Maria Pia ha testimoniato, prima come docente e poi come donna impegnata in politica, quanto è importante conoscere e divulgare la storia soprattutto quella scritta nella nostra città. Cara Maria Pia, hai lasciato il segno in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

Il Primo cittadino della comunità di “adozione” della professoressa Alois non è l’unico ad esprimere parole di cordoglio in questa giornata di lutto. L’associazione culturale “deComporre” ha deciso anch’essa di affidare il ricordo della defunta ai social ringraziandola “per le meravigliose iniziative per la Giornata mondiale della poesia e la Giornata della Donna organizzate con lei nel 2019, per gli eventi estivi dello stesso anno al Club Nautico e per le tre edizioni del Concorso Le parole che non ti ho detto che, ideato da lei, ha suscitato l’attenzione e l’interesse di tanti autori d’ogni parte d’Italia. Gaeta perde una donna veramente di cultura, una poetessa”.