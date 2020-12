Muore per Covid. Era ricoverato da due settimane.

S. Felice a Cancello – Ancora un’altra vittima del covid-19 in Campania: questa volta a morire è un uomo di 44 anni di San Felice a Castello, un piccolo comune in provincia di Caserta. Il deceduto, la vittima si chiamava Mario Anzevino, aveva 44 anni, ed era un professore in una scuola di Afragola, nella provincia napoletana.

L’uomo a quanto pare era ricoverato da poco più di due settimane nel reparto di terapia intensiva al Civile di Caserta.

Aveva contratto il virus ad inizio dicembre. Era stato diversi giorni a casa, in isolamento poi il successivo ricovero in codice rosso, sono sorte delle fatali delle complicazioni e poi il decesso.