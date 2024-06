Muore Placido Amicone . Le parole toccanti del giornalista Marco Lugni

Ci sono dei momenti nella vita di ognuno di noi, quando trovare le parole per salutare un grande amico, nel suo ultimo viaggio, diventa difficile. Oggi è uno di quei momenti, perché non ci saranno mai parole giuste o sufficienti per ricordare l’uomo, ovvero l’amico Placido Amicone, dirigente UDC.

Abbiamo avuto il grande privilegio di conoscerti e rispettarti, ricevendo la tua stima, pienamente contraccambiata. Placido sei stato uno stimolo per tutti nel cercare di anticipare e vedere le cose con una visione diversa da come, certe volte, l’abitudinaria consuetudine voglia farle apparire. Con il tuo quotidiano agire hai fatto sentire la tua umanità. Sei, in breve, una grande perdita, difficile da accettare, un grande vuoto, difficile da colmare. Ecco questo è stato l’amico Placido, ma come ci insegna S. Agostino non ci doliamo per avercelo tolto ma ringraziamo il Signore per avercelo donato.