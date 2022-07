Castel Volturno – Un pomeriggio infernale per gli automobilisti che si trovavano sulla Nola – Villa Literno in direzione Nola a causa di una tragedia che si è consumata sulla strada. Un uomo di Sant’ Antimo di 45 anni è stato travolto da un’auto e ha perso la vita. Nell’incidente sono state coinvolte la moto su cui viaggiava l’uomo è due auto. Il traffico è rimasto bloccato per ore con code chilometriche sotto il sole rovente.