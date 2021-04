Muore un operaio travolto da una ruspa

Tragici tragico incidente a Viserba dove ha perso la vitsa un operaio di anni 53 originario del casertano.

Ieri mattina a Viserba, nel riminese. Ha perso la vita, in circostanze che vanno definite in maniera chiara, un operaio 53enne originario del Casertano. L’incidente è avvenuto verso mezzogiorno all’interno di un cantiere RFI, lungo la linea ferroviaria di Via Mazzini. L’uomo, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato investito da una ruspa in retromarcia, senza che il conducente se ne accorgesse. Intervento immediato da parte degli operatori del 118 ma ogni soccorso è stata vano