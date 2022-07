Muore un uomo nell’incidente sull’Appia. Un tir e 3 auto coinvolte.

Maddaloni. Sul posto stanno ancora lavorando i Carabinieri del comando di Maddaloni per ricostruire la dinamica del tremendo incidente che è avvenuto questa mattina sull’Appia, in località Montedecoro nei pressi di una nota stazione di servizio. Intorno alle 9.30 un tir e 3 auto sono state coinvolte in questo scontro in cui ha perso la vita un uomo.

La vittima, Francesco Lombardi, classe 1955, dipendente postale in pensione di S. Maria a Vico, era al volante della sua Lancia Y. Gli airbag si sono aperti a seguito dell’urto. L’uomo ha perso i sensi e, nonostante si sia cercato di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare. Un altro uomo, gravemente ferito, è stato trasportato all’ospedale di Caserta.

Sul posto anche la Polizia Municipale di Maddaloni, insieme ai carabinieri e al 118.