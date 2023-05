MUSEO PROVINCIALE CAMPANO, IL PRESIDENTE MAGLIOCCA NOMINA IL CDA

“Con la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e con la guida del professor Carlo

Rescigno si avvia una nuova fase di promozione del Museo Provinciale Campano di Capua.

Proseguiremo nel solco delle attività già messe in campo negli anni scorsi con l’obiettivo di

incrementare ancor di più il numero di visitatori, ma anche di migliorare le strutture tecnologiche al

servizio del museo e la qualità delle mostre e degli eventi che ospitiamo in uno degli istituti museali

storici e archeologici più belli ed importanti della Campania e dell’Italia meridionale”.

Lo ha detto il presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca, annunciando la nomina

del nuovo Cda del prestigioso museo.

Del Consiglio d’amministrazione del Museo Campano, come definito con Decreto del Presidente

n.19 del 29/05/2023, fanno parte Carlo Rescigno, Rosanna Sangiuliano, Vincenzo Guida, Donatella

Scarfone, Erminio Schiavone.

Presidente del Cda è stato nominato il professor Carlo Rescigno, Ordinario di Archeologia

Classica presso l'Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli'.

“Un augurio di buon lavoro al prof. Rescigno ed agli altri membri del cda – ha aggiunto Magliocca –

che avranno il compito di valorizzare ulteriormente il patrimonio a disposizione e di accompagnare

il museo nell’ambizioso percorso della rete museale nazionale”.

“Non vedo l’ora di lavorare con il nuovo Cda – ha aggiunto il direttore del Museo Provinciale

Campano Gianni Solino – e con il presidente Rescigno, una figura di altissimo profilo nel mondo

dell’archeologia con una grande esperienza, non solo accademica, ma anche nel settore museale. In

questi anni, con il nostro progetto scientifico, abbiamo segnato la strada verso un completo rilancio

di un luogo e di un patrimonio unico, in parte ancora inespresso. È giunto il momento di osare

ancora di più e di restituire al Museo Campano l’autorevolezza ed il prestigio che merita”.