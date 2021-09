Musica al Bosco-presso Oasi WWF del Bosco di S.Silvestro

Pubblicità elettorale

Tra le diverse e pregevoli iniziative di educazione ambientale e di tutela del territorio, promosse presso l’Oasi WWF Bosco di S.Silvestro, si terrà in data 25 settembre 2021, ore 19.00, il concerto di beneficenza del trio musicale composto da Ilaria Ferrigno( violino) , Immacolata Ferrigno ( flauto traverso) , Valeria Rea( chitarra classica) ,con la partecipazione di Maria Angela Coppola (pianoforte). Il gruppo di musiciste, già note per le loro attività didattiche e concertistiche, si esibirà eseguendo brani trascritti dal maestro Giovanni Zaccari, in un vasto repertorio, dal classico al contemporaneo, al moderno e al popolare. Il concerto organizzato in un’are a contatto diretto con la natura, sarà anche un’occasione per riscoprire e valorizzare un ambiente di straordinaria bellezza naturale, tra i colori, gli odori e i suoni del Bosco.

La locandina