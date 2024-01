Musica, danza e patrimonio museale: alla Reggia di Caserta torna l’evento “Quadri di vita a Corte”

Caserta. Musica e danza, il connubio perfetto per portare avanti al contempo ricerca musicologica e coreutica e valorizzazione degli spazi e del patrimonio museale, tornano ad essere protagoniste alla Reggia di Caserta.

Un ritorno legato all’iniziativa “Quadri di vita a Corte” attraverso la quale sarà offerta una singolare performance, data dall’opportunità di vivere un’esperienza multisensoriale, ai visitatori presenti nelle stanze reali.

Prevista domenica 28 gennaio, avrà luogo presso la Sala degli incontri d’arte degli Appartamenti Reali dalle ore 11.00 alle ore 11.30, dove il pubblico potrà assistere alle due esecuzioni in programma della durata di 30 minuti ciascuna, su musiche di raro ascolto, da parte dei danzatori Luigi D’Aiello, Caterina Ferraro, Martina Golino, Giulia Miraglia, Giada Tibaldi.

Prenderà così il via una narrazione teatrale sulle note del Sonora Wind Trio, composto da Alessandro Ricciardi (flauto) Sabrina Vito (clarinetto), Alfonso Valletta (fagotto).

Le musiche ripropongono autori di area napoletana del ‘700 e dell’ 800.

Nato dalla collaborazione tra le associazioni di danza Arabesque e di musica Progetto Sonora, l’evento rientra nell’ambito del Bando di Valorizzazione Partecipata del Museo.