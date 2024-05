Musica e danza sullo Scalone, in Cappella Palatina e negli Appartamenti reali

Sabato 18 maggio è la Notte europea dei Musei. La Reggia di Caserta festeggia con un’apertura serale straordinaria del Palazzo reale. Dalle 19.30 il biglietto avrà un costo simbolico di 1 euro.

Il Museo del Ministero della Cultura sarà aperto fino alle 22.15, con ultimo accesso alle 21.

La Notte europea dei Musei è promossa dal Ministero della Cultura francese per favorire la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale europea. L’iniziativa è patrocinata da Unesco, Consiglio d’Europa e ICOM e dal 2005 coinvolge gli istituti museali di tutta Europa. La Reggia di Caserta, residenza reale testimonianza della grandezza e del potere del regno borbonico, esprime lo spirito europeo che la nutre sin dal suo nascere.

Dalle ore 19 lo Scalone reale e il Vestibolo si animeranno delle coreografie di danzatrici che accoglieranno i visitatori con tableaux vivant, esecuzioni moderne della musica d’intrattenimento impiegata all’epoca dei Borbone per accompagnare alcuni momenti della vita sociale di corte. L’iniziativa è a cura di Progetto Sonora con associazione Arabesque.

Dalle ore 20, nell’ambito del programma della Primavera Mozartiana, l’Orchestra da Camera di Caserta e Simon Zhu, violinista che si è imposto all’attenzione internazionale con la vittoria nel 2023 del Premio Paganini, diretti dal Maestro Antonino Cascio, proporranno in Cappella Palatina alcune tra le più belle pagine mozartiane: il Concerto n.5 per violino e orchestra KV 219 “Turkisch”, la Sinfonia n.36 KV 425 “Linz” e il frizzante Divertimento n.1 KV 136.

Dopo il concerto, a partire dalle ore 21, il Sonora Wind Trio (Sabrina Vito, Antonio Troncone e Alfonso Valletta) con i danzatori della compagnia Arabesque (Francesca Ferraresi, Caterina Ferraro, Martina Golino, Giulia Miraglia, Elisea Scagliarini, Giada Tibaldi) si esibiranno in una performance itinerante in più tappe lungo il percorso di visita degli Appartamenti reali.

I biglietti della Reggia di Caserta per la Notte dei Musei al costo simbolico di 1 euro saranno in vendita a partire da giovedì su TicketOne e in biglietteria in piazza Carlo di Borbone. Restano valide gratuità come per legge. L’ingresso al Museo e la partecipazione alle iniziative sono inclusi nell’abbonamento ReggiaCard2024. Il 18 maggio la Reggia di Caserta resterà, dunque, aperta dalle ore 8.30 alle ore 22.15.

Chiuso il Parco reale.