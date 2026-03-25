Musica e Legalità: Marco Sentieri incontra gli studenti del Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” di Aversa

AVERSA – Il 26 marzo le aule del Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” di Aversa si trasformeranno in un palcoscenico di riflessione e musica. La sede centrale dell’istituto, guidato dalla Dirigente scolastica Margherita Montalbano, ospiterà il cantautore Marco Sentieri per un incontro speciale dedicato al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

L’iniziativa, nata dalla volontà di sensibilizzare le giovani generazioni attraverso il linguaggio universale dell’arte, è stata promossa dalla professoressa Loredana Della Rotonda, con la preziosa collaborazione dello staff della dirigenza e del Dipartimento di Lettere, rappresentato dalla professoressa Veronica Mele.

Il programma della giornata

L’evento non sarà una semplice lezione, ma un dialogo aperto tra l’artista e i ragazzi. Il programma prevede:

Confronto diretto: gli studenti delle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, 4A, 4C rivolgeranno domande a Marco Sentieri, approfondendo le tematiche sociali presenti nei suoi testi.

gli studenti delle classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, 4A, 4C rivolgeranno domande a Marco Sentieri, approfondendo le tematiche sociali presenti nei suoi testi. Mostra tematica: per l’occasione gli studenti allestiranno una mostra a tema.

per l’occasione gli studenti allestiranno una mostra a tema. Premiazione: la Dirigente Montalbano consegnerà al cantautore una targa di merito speciale, quale riconoscimento per il suo costante impegno e la sua spiccata sensibilità verso le problematiche giovanili.

la Dirigente Montalbano consegnerà al cantautore una targa di merito speciale, quale riconoscimento per il suo costante impegno e la sua spiccata sensibilità verso le problematiche giovanili. Performance live: l’incontro si concluderà con un momento di grande emozione: Sentieri si esibirà dal vivo con l’esecuzione di due dei suoi brani più significativi.

“La scuola ha il compito di fornire non solo strumenti didattici, ma anche bussole etiche”, dichiara la Dirigente scolastica Margherita Montalbano. “Ospitare un artista come Marco Sentieri significa mostrare ai nostri alunni che l’arte può e deve essere uno strumento di denuncia e di riscatto sociale”.

Contatti per la stampa:

Ufficio di Presidenza – Liceo Artistico “Leonardo da Vinci” – Aversa

Sito web: www.davinciaversa.edu.it

Email: ceis03100v@istruzione.it