Musica e solidarietà. L’associazione Morise APS partner di Canta Napoli 3.0

Canta Napoli 3.0 al Teatro Totò: musica e solidarietà con Morise APS partner dell’evento

Domenica 1° marzo la Storia della Canzone Napoletana incontra l’innovazione. Il ricavato sarà destinato alle attività sociali dell’associazione.

Comunicato:

NAPOLI – Sarà il Teatro Totò di Napoli ad ospitare, domenica 1° marzo (ingresso ore 17.30, inizio spettacolo ore 18.00), “Canta Napoli 3.0 – La Storia della Canzone Napoletana in Concerto”, evento che unisce tradizione musicale partenopea e sonorità moderne in un progetto artistico rinnovato e coinvolgente.

Protagonisti della serata saranno Micky Sepalone e Angela Piaf, interpreti di un percorso musicale completamente riarrangiato, pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e partecipata.

Partner ufficiale dell’iniziativa è Morise APS, realtà impegnata nella promozione di attività sociali e solidali sul territorio.

L’evento assume così anche un importante valore benefico:

parte del ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività sociali promosse dall’associazione.

Nunzia Sannino, Presidente di Morise APS ha dichiarato:

“Sostenere Canta Napoli 3.0 significa per noi unire cultura e solidarietà in un’unica grande visione. Crediamo che la musica sia uno strumento straordinario di aggregazione e crescita sociale. Sapere che questa serata contribuirà concretamente alle nostre attività sociali rende l’iniziativa ancora più significativa per tutta la comunità.”

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 8505556, specificando al momento della chiamata che la partecipazione avviene come Associazione Morise APS, così da consentire la corretta registrazione delle adesioni.

Una serata che si propone come appuntamento culturale di rilievo e concreta occasione di solidarietà.