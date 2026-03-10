Musica per fare del bene

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 19:00 nel Duomo di Nola, Cattedrale di Santa Maria Assunta, i Club Rotary, Rotaract ed Interact di Nola-Pomigliano d’Arco si terrà il concerto di beneficenza “Rotary per la musica”. Si esibiranno il coro e l’orchestra “Sanitansamble” con la partecipazione della “Piccola Orchestra di Forcella”. Solista soprano sarà Mimma Iorio, il Direttore Didattico M° Gabriele Bernardo, il Direttore e Concertatore M° Paolo Acunzo e Direttore Esecutivo M° Maurizio Barata. Motto del Rotary di quest’anno è “Uniti per fare del Bene” e sarà il controcanto alle note del concerto.