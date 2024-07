MUSICA PER TUTTI IL LABORATORIO DELL’ACCADEMIA MUSICALE YAMAHA ALL’ISTITUTO MATTIA DE MARE A SAN CIPRIANO D’AVERSA

«Musica per tutti è il laboratorio della Yamaha all’istituto comprensivo Mattia De Mare di San Cipriano d’Aversa, diretto dalla dirigente Antonella Cerrito. I bambini hanno la possibilità di imparare a suonare la tastiera». Così la professoressa Mena Santacroce, direttrice dell’Accademia Yamaha con sede a Caserta e San Nicola la Strada.

E aggiunge: «L’obiettivo principale del laboratorio, oltre a quello di fare amare la musica, è quello dello sviluppo dell’orecchio musicale, una capacità che non abbandonerà i bambini per tutta la vita. In ambiente giocoso e divertente i piccoli imparano a coordinare esercizi di ritmo, imparano a cantare e a suonare melodie insieme ai loro compagni. Il laboratorio di tastiere è permanente e attrezzato con 25 tastiere grazie a una convenzione stipulata tra l’istituto comprensivo De Mare, l’Accademia Musicale Città di Caserta e la Yamaha Music Branch Italia».

Per il terzo anno consecutivo il laboratorio ha visto la partecipazione di più di cento bambini tra scuola materna ed elementare. Quest’anno le lezioni sono state tenute dal maestro Carmine Dente, abilitato alla metodologia Yamaha, che con grande professionalità e dedizione ha coinvolto i bambini con lezioni giocose e stimolanti. «Al termine delle lezioni – dice poi la professoressa Santacroce – si è tenuto un saggio alla presenza dei genitori, che hanno potuto verificare attraverso le esibizioni dei loro figli la validità del metodo e la grande valenza educativa». Le parole della dirigente dell’istituto De Mare: «Musica per tutti in collaborazione con l’Accademia Musicale Yamaha di Caserta, diretta sapientemente dalla professoressa Mena Santacroce, è un progetto ambizioso che avvicina gli alunni al linguaggio universale della musica. Da quest’anno vede poi la partecipazione degli alunni della scuola dell’infanzia». E ancora: «È un progetto che si inserisce nell’ampia e variegata offerta formativa del nostro istituto. Ha registrato un’ottima ricaduta sui percorsi formativi degli alunni e ha ottenuto la totale e piena soddisfazione delle famiglie che hanno contribuito alla sua realizzazione. Gli alunni, oltre ad apprendere in modo giocoso il linguaggio musicale, partendo dalla pratica prima ancora che dalla teoria, hanno potuto sviluppare talenti e migliorare le capacità relazionali contribuendo a creare un ambiente e un contesto di apprendimento sereno e stimolante. Per noi è un vero fiore all’occhiello ed è un’assoluta novità sul territorio. Dalla collaborazione con l’Accademia è nata un’esperienza positiva che mi auguro possa continuare e crescere nel tempo».

L’Accademia ha sede a Caserta alla via Caduti sul Lavoro 110 (0823/325824) e a San Nicola la Strada alla via Napoli 8 (0823/422193).