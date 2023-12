“Musiche per un tempo di festa” a Mondragone

Mercoledì 13 dicembre alle ore 19.30, a Napoli nella bella cornice della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Mondragone, parte del complesso gestito dalla prestigiosa Fondazione Mondragone – Museo della Moda (Piazzetta Mondragone 18), la Nuova Orchestra Scarlatti sarà protagonista del concerto “Musiche per un tempo di festa”, un evento ricco di colori diversi, ma tutti in tono con l’imminente periodo festivo: un programma brillante che spazia dal ‘700 un po’ veneto e un po’ napoletano di Domenico Gallo a un brioso Concerto per fagotto di Vivaldi, da capolavori di Mozart a poetici valzer di Šostakovič, e altro ancora.

Biglietti nelle prevendite abituali, online al link:

https://www.azzurroservice.net/biglietti/musiche-per-un-tempo-di-festa-ryj/

e al botteghino da un’ora prima del concerto.

museodellamodanapoli.com

nuovaorchestrascarlatti.it