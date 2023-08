di Davide Di Mauro

Napoli, 16 agosto 2023

Napoli: a centrocampo si ricomincia da tre

Azzurri forti a centrocampo

Il Napoli, dopo gli acquisti di Cajuste e Natan, si prepara a potenziare la squadra a centrocampo, cercando nuovi rinforzi per il neo tecnico azzurro Rudi Garcia.

Il primo puntello dovrebbe arrivare dalla penisola iberica dal Celta Vigo, squadra con cui il Napoli ha ottimi rapporti dopo l’affare Lobotka. In ogni caso è probabile l’approdo nella compagine partenopea del ventunenne Gabri Veiga, centrocampista offensivo che il Napoli potrebbe soffiare a squadre come Manchester City, Real Madrid e PSG, per un a cifra che si aggira sui 35 milioni compresi i bonus.

Il Napoli, come secondo centrocampista, punta all’olandese dell’Atalanta Koopmeiners. jolly di centrocampo, seguito dal club azzurro già dai tempi in cui il giocatore militava nel PSV. La proposta dei campioni d’italia sarebbe il prestito, per cinque milioni di euro, e l’ingaggio del giocatore a carico della società partenopea, con un obbligo di riscatto a fine stagione, fissato a 35 milioni di euro. Il Napoli aveva già adottato, in passato, questa strategia con l’affare Raspadori. Il club partenopeo, attualmente, è il favorito per assicurarsi il giocatore, avendo già il sì da parte di Koopmeiners, nonostante sia considerato incedibile dal club bergamasco e ci sia il Milan in sottofondo che aspetta sviluppi.

Il Napoli, per il possibile terzo rinforzo a centrocampo, vola a Londra, in casa Tottenham, per il centrocampista offensivo argentino, Lo Celso. Questa è la più difficile fra le trattative menzionate perché, nonostante la poca distanza fra i quindici milioni offerti dal Napoli e i venti richiesti dagli Spurs, distanza colmabile con i bonus, il centrocampista argentino vorrebbe giocarsi le sue carte a Londra; inoltre bisognerebbe pure cedere Zielinski all’Al Alhi. Nelle ultime ore, però, sembra che il campione polacco abbia rifiutato l’offerta faraonica del club arabo.

Nonostante tutte le voci, veritiere o meno che siano, ricordiamoci che la grande forza del Napoli è sempre stata la sua tifoseria, supporto imprescindibile alla squadra e alla società. I sostenitori azzurri conserveranno sempre “quel sogno nel cuore”, primo motore di ogni vittoria: “Napoli resta campione!”