NAPOLI – Aggressione ad un medico, denunciato extracomunitario per percosse

NAPOLI – Nel corso della notte di mercoledì, 27 maggio 2020, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale su segnalazione della Centrale Operativa hanno raggiunto via Ferrante Loffredo per una lite in strada in cui era rimasto coinvolto un medico del 118.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che era stato bloccato da un medico e dal personale del 118 poiché stava aggredendo una ragazza. I sanitari infatti, dopo aver terminato un intervento, avevano assistito alla violenza ed erano immediatamente accorsi a difendere la donna.

L’uomo, N.M., 29enne cittadino del Ciad irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per percosse e per inottemperanza all’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.