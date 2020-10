Napoli-Az/ necessario partire con il piede giusto in Europa League

La squadra azzurra affronterà questa sera al San Paolo l’ Az.

Nonostante i tanti casi in casa olandese, la gara si giocherà regolarmente. Potrebbe esserci un leggero turn over in casa azzurra, ed esservi spazio per quei calciatori che in questo inizio di stagione hanno trovato meno spazio.

Queste le probabili formazioni per L’incontro di questa sera.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen

Az: Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjoe, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmunsson

Risultati girone f: Napoli-Az 22/10, Rijeka-Real Sociedad 22/10