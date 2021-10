Napoli – Bologna 3 a 0 : Vittoria di Rigore

Partita senza storia, senza fronzoli, Napoli superiore

NAPOLI-BOLOGNA 3-0 marcatori: 18′ Fabian Ruiz, 41′ e 62′ Insigne

Abbiamo dovuto aspettare il minuto 87′ per un sussulto di vera emozione, grazie all’ingresso in campo di Ghoulam, il magnifico terzino berbero, che per chi ha amato il Napoli di Sarri non può di certo prescindere dall’avere amato il laterale sinistro algerino, il pubblico del Maradona, ha manifestato l’affetto verso di lui, ieri sera, nel migliore dei modi, bentornato Fauzi.

Il Napoli passa di rigore, sono due i penalty assegnati dall’arbitro Serra, uno su indicazione del Var, l’altro per decisione diretta del giudice di gara, entrambi procurati dal ciclone Osimhen.

Partita senza storia, senza fronzoli, Napoli superiore, con una motivazione più alta di quella degli emiliani, smarriti anche per le tante assenze importanti nelle file dei felsinei, su tutti Soriano a Arnautovic; anche se non è stata la gara più bella della stagione, per gli azzurri era importante conseguire i 3 punti necessari per rimanere in scia con il Milan. Si torna primi in classifica, stavolta in condominio con i rossoneri lombardi

I partenopei hanno dimostrato di essere squadra vera, con una vera idea di collettivo, dove ognuno mette a le sue peculiarità a disposizione del progetto, formazione messa in campo magistralmente da Luciano Spalletti, una squadra che somiglia sempre di più a una sinfonia mozartiana, dove le eccellenze si svelano in tutto il proprio splendore, davvero c’è da fare i complimenti pubblici all’attuale allenatore del Napoli, che ha magnificato calciatori che fino allo scorso anno sembravano oggetti sconosciuti, è stata esaltante la regia di Fabian Ruiz, l’andaluso sempre più nel vivo del gioco e riesce a fare magistralmente le due fasi, prestazioni cesellate dalla qualità del tiro da fuori, che anche ieri ha dato bella prova di sé, così come Mario Rui e Rhamani, sempre più consapevoli del proprio valore, proprio sul portoghese mi corre l’obbligo di fare ammenda, spesso da me vituperato, non lo avevo visto giocare così neanche nel periodo sarriano, sicurezza, tranquillità, applicazione, corsa, c’è da dire che proprio il reparto difensivo è quello che trasmette maggiore tranquillità.

La faccenda comincia a farsi seria però, certo se Insigne, che comunque là dove ce ne fosse stato bisogno, di dimostrare di essere uno con gli attributi, anche ieri in occasione dei due calci di rigore ha ribadito essere uno tosto e ben dotato di coraggio, che assieme a Lozano e Zielinsky continuano a essere l’anello debole se non quello meno convincente, di tutto il Napoli, nel momento che entrano in forma, la squadra azzurra diventa assolutamente micidiale, al limite dell’imbattibile.

Bisogna a nostro sommesso avviso volare basso però, anche perché alla fine di questo minitorneo, dove i partenopei affronteranno la Salernitana e il Verona, due squadre sulla carta abbordabili, che consentirebbero al Napoli di rimanere ancora tranquillamente primo in classifica, subito la sosta però, inizierà per la squadra di ADL un altro campionato, che vedrà l’11 azzurro affrontare formazioni di rango come Inter, Milan, Lazio e Atalanta, e solo alla fine di questi scontri potremo avere un quadro molto più chiaro di dove può collocarsi definitivamente la stagione dei napoletani.

L’augurio per ora per noi amanti delle Due Sicilie, e della storia del sud italico sarà soprattutto, quello di poter assistere a un derby campano, fatto di sportività, educazione, correttezza, e perché no di sfottò pure, sarebbe micidiale agli occhi del mondo, mostrarsi diversamente, non ne gioverebbe il calcio, ma soprattutto l’immagine di noi tutti figli del Vesuvio, di Megaride, del Partenio, del Bonadies, che sia una festa o semplicemente un match duro, che cominci e finisca sul rettangolo gioco, dove a vincere sarà chi ha meritato, dimostriamo quanto valiamo, “nuje simme d’o Ssud e camminammo ‘a pere, datece ‘o tiempo d’arrivà.”