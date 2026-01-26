Napoli capitale della prevenzione: successo per la prima Giornata Internazionale della Prevenzione Veterinaria

Napoli ha ospitato domenica 25 gennaio la prima Giornata Internazionale della Prevenzione Veterinaria, registrando una partecipazione ampia e trasversale che ha coinvolto famiglie, cittadini e operatori del settore. Piazza del Plebiscito, per l’intera giornata, si è trasformata in un grande villaggio della salute, animato da attività educative, dimostrazioni pratiche e spazi ludici dedicati ai più piccoli. L’iniziativa, nata per valorizzare il ruolo strategico della medicina veterinaria nella tutela della salute pubblica secondo l’approccio integrato One Health, ha rappresentato un’importante occasione di sensibilizzazione sull’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. L’evento è stato promosso dalla Regione Campania in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università Federico II, con il patrocinio del Comune di Napoli e il supporto della Protezione Civile regionale. Accanto alle attività in piazza, la Sala dei Baroni del Maschio Angioino ha ospitato il convegno scientifico “La forza della diversità per una salute unica”. Ad aprire i lavori è stata l’assessore regionale Fiorella Zabatta, che ha ribadito il valore della prevenzione veterinaria come presidio fondamentale di sanità pubblica e sicurezza delle comunità, sottolineando l’importanza di diffondere una cultura della prevenzione accessibile a cittadini e famiglie. Le relazioni scientifiche, moderate dal direttore generale dell’IZSM Giuseppe Iovane, hanno offerto un confronto di alto profilo su temi centrali della sanità pubblica veterinaria, dalle arbovirosi al cambiamento climatico, dal ruolo dell’università alla gestione del rischio zoonotico in ambito urbano. A seguire, la tavola rotonda “La Prevenzione Veterinaria come tutela della comunità”, moderata dal giornalista Marco Caiazzo, ha dato spazio a un dialogo aperto tra autorevoli esponenti del settore. In piazza del Plebiscito, su un’area di circa 2.500 metri quadrati, il villaggio della prevenzione allestito dalla Protezione Civile ha ospitato 16 gazebo, un’area kids e una clinica mobile. Grande attenzione è stata riservata ai bambini, coinvolti in percorsi educativi pensati per imparare divertendosi: dalla fattoria didattica zooantropologica ai laboratori su mangimi, api, uova e fauna selvatica. Molto apprezzate anche le dimostrazioni di falconeria, il Gioco dell’Oca Alimentare, il teatrino scientifico dell’IZSM e le osservazioni al microscopio.Il forte coinvolgimento del pubblico ha confermato il successo della manifestazione, che ha saputo coniugare divulgazione scientifica, educazione e intrattenimento. Napoli si è così affermata come protagonista di una giornata di grande valore civico e sanitario, ribadendo come la prevenzione rappresenti un investimento essenziale per la salute collettiva e il futuro delle comunità.