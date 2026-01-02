Napoli capitale europea dello sport 2026, un anno di eventi e inclusione

Napoli si prepara a vivere un 2026 all’insegna dello sport, della partecipazione e del valore sociale delle attività sportive. Con il titolo di Capitale europea dello sport, la città sarà protagonista di un calendario ricco e articolato che conta 56 eventi, competitivi e non, dedicati a ben 21 discipline.Il programma punta a valorizzare un’ampia varietà di sport: dall’atletica leggera al basket, dal ciclismo alla vela, dal tennis al padel, senza dimenticare arti marziali, nuoto, scherma e discipline paralimpiche. Accanto alle competizioni, trovano spazio iniziative pensate per coinvolgere cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani e alle periferie. Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figurano manifestazioni di livello nazionale ed europeo, maratone e festival dedicati alla mobilità sostenibile, campionati continentali e tornei internazionali, che porteranno a Napoli atleti e appassionati da tutta Europa. Il 2026 sarà inoltre arricchito da eventi simbolici come la pre-regata della Coppa America, il ritorno della tappa del Giro d’Italia e una grande sfida di volley in una delle piazze più rappresentative della città. Accanto allo sport spettacolo, il calendario mette in primo piano l’inclusione e la partecipazione attraverso format innovativi come la Notte Bianca dello Sport, festival dedicati allo sport femminile e iniziative per bambini e famiglie. Sono previste anche attività di divulgazione e promozione della cultura sportiva, con incontri nelle scuole, seminari e giornate dedicate al benessere. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come l’obiettivo non sia solo ospitare grandi eventi, ma lasciare un’eredità concreta alla città: il 2026 sarà infatti anche l’anno del completamento di importanti interventi sugli impianti sportivi, dalle piscine ai campetti di quartiere, per rendere lo sport sempre più accessibile e radicato nel tessuto urbano. Napoli si candida così a essere non solo capitale dello sport europeo, ma anche esempio di come lo sport possa diventare strumento di crescita sociale, inclusione e rigenerazione urbana.