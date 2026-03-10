Napoli, Castel Capuano ospita la presentazione del libro “Il delitto d’onore” di Ferdinando Terlizzi

Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 14.30, presso la Biblioteca “Alfredo De Marsico” di Castel Capuano a Napoli, sarà presentato il volume Il delitto d’onore del giornalista e scrittore Ferdinando Terlizzi, pubblicato da Giuseppe Vozza Editore.

L’iniziativa è promossa dall’Ente Biblioteca di Castel Capuano “Alfredo De Marsico”, ente storico di interesse culturale, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e si inserisce nel solco delle attività di approfondimento giuridico e storico dedicate alla cultura della giustizia e alla memoria delle istituzioni forensi.

Il volume di Terlizzi propone un articolato percorso attraverso la storia italiana del cosiddetto “delitto d’onore”, istituto giuridico che per lungo tempo ha segnato la legislazione penale e la cultura sociale del Paese. Attraverso un’analisi narrativa e documentaria, l’autore ricostruisce vicende giudiziarie, figure di imputati, vittime, avvocati e magistrati, interrogando il rapporto tra diritto, costume e trasformazioni della coscienza civile.

Il libro ripercorre così un tratto significativo della storia giuridica italiana, mostrando come il concetto di onore abbia rappresentato per decenni una controversa giustificazione normativa di delitti familiari, fino al progressivo superamento di quella visione nel cammino verso una diversa idea di dignità e giustizia.

Dopo gli indirizzi di saluto dell’avv. Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, e dell’avv. Luca Zanchini, presidente della Biblioteca “Alfredo De Marsico”, l’evento sarà introdotto dalla lectio magistralis del dott. Raffaele Ceniccola, procuratore generale emerito della Corte di Cassazione e prefatore dell’opera.

Interverranno come relatori l’avv. Geo Nocchetti, inviato speciale Rai, e il prof. avv. Bruno Von Arx, avvocato penalista e docente di diritto penale presso l’Università “Federico II” di Napoli.

Nel corso dell’incontro prenderanno la parola anche la dott.ssa Leda Rossetti, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, e l’avv. Fabio D’Aniello, fondatore dello Studio Legale Internazionale LEGAM e autore della postfazione del volume. Concluderanno Giuseppe Vozza, editore, e Ferdinando Terlizzi, autore del libro.

L’evento riconosce tre crediti formativi per gli avvocati iscritti all’Ordine di Napoli.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione storica e giuridica su un capitolo controverso del diritto penale italiano, attraverso il dialogo tra magistratura, avvocatura, mondo accademico e giornalismo giudiziario.