Napoli: controlli serrati per violazione normativa anti contagio

NAPOLI – Continuano i controlli ad opera dell’Arma dei Carabinieri di Napoli finalizzati al rispetto delle norme nazionali e locali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le attività messe in atto nei giorni scorsi di informazione e diffide agli esercizi commerciali per il rispetto delle indicazioni ministeriali ha portato riscontri positivi.

I controlli da parte dei Carabinieri, atti ad assicurare il rispetto delle disposizioni adottate a tutela dell’incolumità e della salute pubblica, proseguiranno nei prossimi giorni.

In merito alle violazioni alle nuove norme governative anti-contagio sono scesi in campo anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli per garantire il rispetto del provvedimento governativo necessario ad arginare l’epidemia di Covid-19.

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro hanno sanzionato 6 persone per violazione normativa anti contagio. Sorpreso dai militari il titolare di un’enoteca aveva appena servito vino e birra a 5 persone, in strada senza giustificato motivo.