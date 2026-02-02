Napoli corre con il mondo: la Coelmo Napoli Half Marathon da record entra nella storia

Napoli si prepara a vivere una giornata destinata a restare nella memoria sportiva della città. Domenica 22 febbraio 2026 andrà in scena la Coelmo Napoli City Half Marathon, un evento che segna un nuovo record di partecipazione con 10mila atleti iscritti e che proietta il capoluogo partenopeo al centro del panorama internazionale del running. Partenza e arrivo saranno collocati su viale John Fitzgerald Kennedy, davanti alla Mostra d’Oltremare, cuore logistico e simbolico di una manifestazione organizzata da Napoli Running, insignita della Road Race Label di World Athletics e del Gold Label FIDAL. Un riconoscimento che certifica l’eccellenza di una gara capace di unire alto livello tecnico, promozione turistica e forte impatto sociale.

Napoli capitale globale della corsa

I numeri raccontano una manifestazione ormai mondiale: 117 nazioni rappresentate, con oltre il 52% di partecipanti stranieri. In testa per presenze la Repubblica Ceca, seguita da Regno Unito, Francia e Spagna, ma non mancano atleti provenienti da Stati Uniti e Cina. Un flusso internazionale che conferma il ruolo di Napoli come città aperta, attrattiva e sportiva, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport 2026.

La sfida dei campioni

Grande attesa anche sul piano agonistico per il duello azzurro tra Yeman Crippa, primatista italiano ed europeo, e Pietro Riva, unico altro italiano capace di scendere sotto l’ora sulla distanza. Una sfida che promette spettacolo su un percorso già teatro dei record italiani maschili e femminili, quest’ultimo firmato da Sofiia Yaremchuk, e che si preannuncia ideale per nuovi primati grazie a condizioni meteo ottimali, intorno ai 10 gradi.

Un percorso tra bellezza e velocità

Il tracciato, leggermente adattato per i lavori di riqualificazione urbana, resta velocissimo e spettacolare. Dai primi chilometri in leggera discesa verso la Galleria Laziale fino all’uscita su Mergellina, con il Golfo di Napoli e il Vesuvio sullo sfondo, la gara attraversa il Lungomare Caracciolo, sfiora la Villa Comunale, entra nel cuore della città passando per Corso Umberto I, Piazza Municipio e il Maschio Angioino, prima di tornare verso l’arrivo a Fuorigrotta.

Sport, inclusione e festa

La City Half Marathon è anche un evento sociale: tra i partecipanti ci sarà un gruppo di detenuti del carcere di Secondigliano, coinvolti in un progetto di inclusione attraverso lo sport. La Mostra d’Oltremare ospiterà il villaggio gara e, sabato 21 febbraio, la Family Run&Friends, una corsa non competitiva pensata per famiglie e cittadini.

Diecimila storie, una sola città: Napoli corre, accoglie e si racconta al mondo, trasformando una gara in una grande festa collettiva.