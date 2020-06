Sfida cn la Juve/ Il Napoli dal 2000 ad oggi non hai mai perso in finale di coppa Italia

Se c’è una competizione in cui il Napoli di De Laurentiis è andato particolarmente bene fino ad oggi è la Coppa Italia. La squadra partenopea dal 2007 ad oggi ha vinto tale competizione due volte (mercoledì può arrivare il tris). In ogni caso, battere la Juve non sarà facile, Sarri vuole cercare in tutti i modi di alzare il primo trofeo italiano. Si giocherà in un clima strano, giocare senza tifosi come abbiamo visto è molto strano, manca quella spinta che solo il tifoso può dare, ma purtroppo per un po’ almeno bisognerà convivere con tale situazione.



Quella con la Juve è una sfida importante, visto che in caso di vittoria oltre al trofeo e alla qualificazione alla Supercoppa, gli azzurri si qualificherebbero in Europa League. L’ultimo precedente tra queste due squadre in finale di Coppia Italia risale alla stagione 2011-2012, quando il Napoli con i Gol di Cavani ed Hamsik regalò alla famiglia de Laurentiis il primo trofeo della loro gestione.